В Мелітополі затримано чоловіка, який вдарив поліцейського

Деталі серпня 15, 2017

До п’яти років позбавлення волі загрожує мешканцю Мелітополя, який вдарив поліцейського. 13 серпня о 18:24 співробітники групи реагування Мелітопольського відділу

поліції виїхали на виклик з приводу бійки до одного з приватних домоволодінь по вулиці Іллі Стамболі в Мелітополі.

На місці події правоохоронці встановили, що між місцевими мешканцями виник конфлікт та бійка. Під час опитування чоловіків, один з них повів себе неадекватно та вдарив старшого сержанту поліції кулаком в обличчя. Поліцейські відносно місцевого мешканця 1983 року народження застосували заходи фізичного впливу та наділи кайданки. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до Ізолятору тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 17 червня затримано мешканця Олександрівського району Запоріжжя, який вдарив у обличчя чергового по відділенню поліції. https://goo.gl/C5J6c5

Відділ комунікації поліції Запорізької області