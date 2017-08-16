Wednesday, August 16, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські встановили особу неповнолітнього грабіжника

Деталі
серпня 16, 2017

Працівники Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області оперативно встановили особу зловмисника, який відкрито заволодів

телефоном 16-річного підлітка. Виявилося, що грабіжник лише на рік старший потерпілого.

 

14 серпня 2017 року до Дніпровського відділу поліції звернулася мешканка вулиці Курузова. Громадянка повідомила, що приблизно о другій годині ночі по вулиці Руставі пограбували її 16-річного онука. Опитаний хлопець пояснив, що його побив та відібрав засіб зв’язку маловідомий парубок. У ході першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 17-річний мешканець обласного центру. Викрадений телефон вилучено та буде повернуто власникові. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).
Поліція черговий раз закликає дорослих не залишати своїх дітей без уваги, контролювати їх дозвілля. Це дозволить значно зменшити кримінальні ризики для неповнолітніх.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large77

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 