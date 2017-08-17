Запорізькими поліцейськими вилучено арсенал зброї

Деталі серпня 17, 2017

У Мелітополі під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання автоугонщика поліцейські виявили ще й арсенал зброї. 16 серпня працівники Головного

управління Національної поліції в Запорізькій області провели санкціонований обшук за місцем мешкання 20-річного жителя Мелітополя. Згаданий громадян підозрюється в скоєнні незаконного заволодіння автомобілем ВАЗ-21013 та перевіряється на причетність до аналогічних злочинів.

Під час обшуку помешкання поліцейські виявили та вилучили арсенал зброї: автомат Калашникова калібру 5,45мм та 30 набоїв до нього, а також три пістолети іноземного виробництва з набоями. Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. За попередньою інформацією, зброя належить батькові підозрюваного – громадянинові 1974 року народження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими викрито 167 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою. Нагадаємо, нещодавно в Мелітополі у водія “Ауді” вилучили зброю та наркотики.

Відділ комунікації поліції Запорізької області