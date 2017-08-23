Wednesday, August 23, 2017
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У Запоріжжі затримали квартирного крадія

Деталі
серпня 23, 2017

Мешканець Запоріжжя через вікна проникав до квартир громадян та викрадав майно. Після скоєння чергової крадіжки його затримали оперативники.

22 серпня працівники управління карного розшуку спільно з працівниками кримінальної поліції Заводського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів безпосередньо після скоєння крадіжки затримали 19-річного мешканця міста.

 

«Зловмисник протягом 2016-2017 років на території міста Запоріжжя проникав через вікна та балкони до квартир, розташованих на першому та другому поверхах та скоював крадіжки майна громадян», - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.

22 серпня лиходій вночі, через незачинене вікно, проник до квартири будинку по вулиці Історичній. Він скоїв крадіжку ноутбуку та телевізору. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викрадене вилучено.

На теперішній час затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Чоловік обґрунтовано підозрюються у скоєнні 12 крадіжок з квартир у різних районах міста Запоріжжя.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Загалом з початку року поліцейськими розкрито 475 квартирних крадіжок.

Нагадаємо, що 21 серпня в Мелітополі поліцейські затримали підозрюваних у крадіжці майна з місцевої лікарні. https://goo.gl/EgMijW

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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