На Запоріжжі продовжується боротьба з гральним бізнесом

Деталі серпня 28, 2017

Правоохоронці в міста Пологи припинили діяльність нелегального грального закладу, «замаскованого» під лотерею.

23 серпня працівники управління захисту економіки та слідчі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області припинили діяльність підпільного грального закладу в місті Пологи.

Реалізуючи оперативну інформацію, правоохоронці провели обшук в ігротеці. Згаданий заклад «маскувався» під лотерею, проте насправді надавав заборонені в Україні послуги в сфері грального бізнесу. Під час слідчої дії поліцейські виявили та вилучили 15 одиниць комп’ютерної техніки, флеш-накопичувачі з ключем доступу до азартних ігор та чорнові записи працівників підпільного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.203² (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. На наданий час проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності грального закладу.

Загалом за сім місяців 2017 року працівниками поліції на території Запорізької області ліквідовано 78 гральних закладів, вилучено 965 одиниць грального обладнання.

Нагадаємо, 22 серпня працівники поліції виявили азартний заклад у Шевченківському районі Запоріжжя. https://goo.gl/LuSPDr

Відділ комунікації поліції Запорізької області