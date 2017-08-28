Monday, August 28, 2017
    .
    • .

У Запоріжжі відправили громадянку Казахстану за межі України

Деталі
серпня 28, 2017

Громадянку, яка незаконно знаходилась на території України, виявили у Запоріжжі працівники поліції та прикордонної служби. Її відправили до країни походження.

25 серпня під час операції «Мігрант» поліцейські сектору превенції Шевченківського відділення поліції спільно з прикордонною службою виявили жінку 1985 року народження – громадянку Казахстану, яка перебувала на території України з порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Іноземка перебувала на території України нелегально, після закінчення тимчасового строку перебування з дати першого в’їзду до країни.

 

Стосовно правопорушниці складено протокол за ч.2 ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» жінка підлягає примусовому поверненню за межі України.

Всього ж з початку операції «Мігрант» запорізькими поліцейськими викрито 162 факти порушення законодавства про правовий статус іноземців.

Нагадаємо, що 23 серпня у ході операції «Мігрант» поліцейські на території ринку в Вознесенівському районі міста Запоріжжя виявили іноземного громадянина, який працював в Запоріжжі без відповідного дозволу.https://goo.gl/62uFS6

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large79

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 