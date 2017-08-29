Поліція Запоріжжя виявила факт надання сексуальних послуг за гроші

Деталі серпня 29, 2017

На Запоріжжі викрили двох жінок, які надавали сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Складено адміністративні протоколи. Встановлюється все коло осіб, причетних

до скоєння правопорушення. 26 серпня працівники сектору превенції Шевченківського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області задокументували факт надання сексуальних послуг за матеріальну винагороду. Дві жінки, 1987 та 1993 років народження, надавали сексуальні послуги в одній з саун міста Запоріжжя за гроші в сумі 3000 гривень.

Стосовно жінок складено протоколи за ст. 181¹ (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На даний час встановлюється все коло осіб, причетних до скоєння правопорушення та до організації каналу з надання сексуальних послуг.

Нагадаємо, 22 серпня поліцейські задокументували факт надання сексуальних послуг, в одній з саун Шевченківського району, за матеріальну винагороду в сумі 2 тис. грн. https://goo.gl/LQGCXr

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області