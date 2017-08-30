У Запоріжжі розкрито вбивство Сусанни Шаркової

Деталі серпня 30, 2017

Запорізькі поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області розкрили вбивство дворічної давнини. До скоєння злочину встановлена причетність уроженки

Дніпропетровської області, якій заочно оголошено про підозру», - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.

16 березня 2015 року до чергової частини Вознесенівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернулась мати, яка повідомила про зникнення її неповнолітньої доньки 1998 року народження.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

09 червня 2015 року в підвальному приміщенні одного з приватних будинків у Шевченківському районі міста Запоріжжя виявлено закопаний у ґрунт та залитий бетоном труп жіночої статі. Правоохоронці під час досудового розслідування встановили особу загиблої – розшукуваної мешканки Запоріжжя 1998 року народження.

Протягом 2 років слідчі ретельно збирали докази, а оперативники проводили оперативно-розшукові дії. Проведені заходи дали позитивний результат. Поліцейські встановили особу підозрюваної. З’ясувалось, що мешканка Дніпропетровської області 1994 року народження одразу після скоєння злочину виїхала за межі країни та на даний час знаходиться за кордоном.

На даний час зловмисниці заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

З початку 2017 року запорізькими поліцейськими 51 особі повідомлено про підозру у скоєні умисних вбивств. У поточному році це вже 7 розкрите вбивство минулих років.

Нагадаємо, що 03 липня в одному з сіл Оріхівського району Запорізької області поліцейські затримали чоловіка, який вбив місцеву жительку 1944 року народження.

Відділ комунікації поліції Запорізької області