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Запорізькі поліцейські затримали підозрюваного у резонансному вбивстві

Деталі
серпня 31, 2017

Оперативники та бійці спецпідрозділу розшукали та затримали підозрюваного у тяжкому злочині, скоєному в 2016 році. Тоді зловмисник в присутності дитини вбив чоловіка та переховувався від поліції. «30 серпня працівники карного розшуку Дніпровського відділу поліції спільно з підрозділом поліції особливого призначення «КОРД» в одному з сіл Запорізького району затримали розшукуваного - раніше засудженого підозрюваного у скоєнні резонансного вбивства», - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.

27 вересня близько 19 години біля будинку по вулиці Маршала Чуйкова в місті Запоріжжя в ході раптово виниклого конфлікту зловмисник в присутності малолітньої дитини наніс 34-річному потерпілому удар в область голови. Від отриманого удару потерпілий помер на місці.

Слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час першочергових слідчих дій особа нападника одразу була встановлена. Раніше засудженому 38-річному зловмиснику заочно повідомили про підозру у скоєнні злочину та оголосили його в розшук.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Згідно санкції інкримінованої статті, на чоловіка може чекати до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Загалом з початку року запорізькою поліцією розкрито вже восьме умисне вбивство минулих років. Крім того, 69 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.

Нагадаємо, що запорізькі поліцейські розкрили резонансне умисне вбивство неповнолітньої, скоєне два роки тому. https://goo.gl/WLbdY1

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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