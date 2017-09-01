Іноземця-нелегала затримали поліцейські у Запоріжжі

Деталі вересня 01, 2017

Громадянин Узбекистану без належних документів перебував на території України та працював на одному з ринків Запоріжжя. 30 серпня 2017 року співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькій області на території ринку в Вознесенівському районі міста Запоріжжя виявили громадянина Узбекистану, 1996 року народження, який порушив міграційне законодавство.

Встановлено, що чоловік нелегально займався трудовою діяльністю, проживав без документів на право проживання на території України та вчасно не покинув територію України.

На іноземного громадянина складений адміністративний протокол за ч.1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На даний час згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» вирішується питання про примусове повернення іноземця за межі України.

Всього ж з початку операції «Мігрант» запорізькими поліцейськими викрито 167 фактів порушення законодавства про правовий статус іноземців.

Нагадаємо, що 28 серпня дільничні офіцери поліції Енергодарського відділу поліції затримали громадянина Російської Федерації, який шахрайським шляхом отримав кредит. https://goo.gl/V4Jg3M

Відділ комунікації поліції Запорізької області