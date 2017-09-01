Friday, September 01, 2017
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Поліцейські охорони у Запоріжжі затримали крадія

Деталі
вересня 01, 2017

Співробітники управління поліції охорони впродовж кількох хвилин затримали раніше засудженого чоловіка, який в Олександрівському районі Запоріжжя з стоматології викрав майно. 31 серпня близько 06:20 на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал спрацювання сигналізації в стоматології в Олександрівському районі. Впродовж кількох хвилини правоохоронці були на місці злочину. Правоохоронці побачили чоловіка, який виходив з приміщення. Останній, побачивши поліцейських, намагався втекти, але був затриманий.

Встановлено, що зловмисник, шляхом віджиму пластикової двері, проник до приміщення стоматології та викрав майно.

Зловмисник – раніше засуджений мешканець міста Дніпро 1985 року народження. На даний час він затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та направлений до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими встановлено 4944 особи, які причетні до скоєння крадіжок.

Нагадаємо, що 28 серпня працівники поліції затримали раніше засудженого зловмисника, який скоїв дві крадіжки в Приазовському районі. https://goo.gl/DPbBdb

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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