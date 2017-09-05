У Запорізькій області поліцейські затримали раніше засудженого крадія

Деталі вересня 05, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмисникові, який скоїв крадіжку з приміщення у Бердянську. У ніч на 2 вересня зловмисник, пошкодивши

двері, проник у приміщення у місті Бердянськ, звідки викрав велосипед та електроінструменти. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець Бердянська, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів. Коли чоловік йшов збувати майно, оперативники зупинили підозрюваного.

На сьогодні він затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Доведена причетність фігуранта до скоєння ще однієї крадіжки на території курортного містечка. Перевірка триває.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). За санкцією інкримінованої статті зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває розслідування.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 3827 крадіжок приватної власності.

Нагадаємо, що працівники поліції у Мелітопольському районі затримали трьох крадіїв кабелю. https://goo.gl/q95Zsw

Відділ комунікації поліції Запорізької області