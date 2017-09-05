У Бердянську затримали грабіжника

Деталі вересня 05, 2017

Поліцейські затримали неповнолітнього, який заволодів мобільним телефоном у однолітка, а потім за його повернення вимагав гроші. Відкриті кримінальні провадження.

01 вересня близько 11 години 17-річний мешканець Бердянська вдарив знайомого однолітка та заволодів мобільним телефоном. Після цього нападник за повернення телефону вимагав гроші в сумі 1000 гривень.

Потерпілий перерахував гроші. Проте на зустріч зі зловмисником пішов з співробітниками кримінальної поліції. Поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слід зазначити, що на розгляді в Бердянському міському суді на даний час перебувають матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом стосовно неповнолітнього за ознаками ст.15 (замах на злочин) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В березні 2017 року під час сварки хлопець ледь не вбив свого батька.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.186 (грабіж) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція цих статей передбачає до семи років позбавлення волі.

З початку 2017 року поліцейськими 295 особам повідомлено про підозру у скоєнні грабежів.

Нагадаємо, що 23 серпня поліцейські затримали зловмисника, який в Олександрівському районі Запоріжжя побив та пограбував чоловіка. https://goo.gl/q5s1ks

Відділ комунікації поліції Запорізької області