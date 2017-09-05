У Запоріжжі двом іноземцям оголошено про підозру у скоєнні пограбування

До шести років позбавлення волі загрожує двом іноземцям, які скоїли пограбування у Запоріжжі. Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального
кодексу України. Триває розслідування.
2 вересня близько 10:20 неподалік автовокзалу двоє невідомих розбили скло автомобіля «Mitsubishi Lancer» та відкрито заволоділи ноутбуком і барсеткою, після чого зникли на «Таврії». На момент скоєння злочину в автівці знаходилась пасажирка. Жінка описала патрульним поліцейським підозрюваних та вказала напрямок, у якому вони зникли.
Патрульні затримали злодіїв у Шевченківському районі Запоріжжя. Правоохоронці встановили особи підозрюваних. Ними виявились громадяни Грузії 1981 та 1974 років народження, останній з яких раніше вже був засуджений.
На сьогодні злодії затримані у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває розслідування.
Всього з початку року працівники поліції на території Запорізької області розкрили 313 пограбувань.
Нагадаємо, у Бердянську поліцейські затримали неповнолітнього, який заволодів мобільним телефоном у однолітка, а потім за його повернення вимагав гроші. https://goo.gl/ZRfDsJ
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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