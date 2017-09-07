У Запоріжжі поліцейські затримали крадіїв кабелю

Деталі вересня 07, 2017

До трьох років позбавлення волі загрожує трьом зловмисникам, які скоїли крадіжку кабелю в Шевченківському районі Запоріжжя. 5 вересня близько 7:30 працівники сектору превенції по вулиці Арсенальній виявили трьох хлопців, які зачищали викрадений кабель. Правоохоронці встановили особи крадіїв. Ними виявились 20-річний, 19-річний та 14-річний мешканці Шевченківського району Запоріжжя. Поліцейські вилучили 35 метрів кабелю та кусачки.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває розслідування.

Загалом з початку року працівники поліції Запорізької області повідомили про підозру у скоєнні крадіжок 2164 особам.

Нагадаємо, що оперативники затримали серійного крадія у місті Бердянськ. https://goo.gl/kH95B6

Відділ комунікації поліції Запорізької області