Поліцейські затримали підозрюваного у резонансному злочині

Деталі вересня 07, 2017

Завдяки злагодженій роботі запорізьких та львівських поліцейських затримано злодія, який у 2016 році в Запоріжжі вчинив замах на вбивство двох чоловіків.

4 вересня працівники управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно з оперативниками Львівської області затримали зловмисника у місті Львів. Підозрюваний, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, переховувався від органів досудового розслідування та у найближчий час планував виїхати до Польщі», - розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

24 липня 2016 року на базі відпочинку на острові Хортиця невідомий під час конфлікту наніс численні ножові поранення двом чоловікам 1977 та 1985 років народження. Потерпілі з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.

Слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15, п.1, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство).

Під час проведення комплексу слідчо-оперативних дій працівники запорізької поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився мешканець Запоріжжя 1993 року народження. 28 липня зловмисникові заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук.

На теперішній час вирішується питання щодо обрання стосовно злодія запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили вже другий замах на вбивство, скоєний у минулі роки. Крім того, запорізькі поліцейські розкрили 15 таких злочинів, вчинених протягом поточного року.

Нагадаємо, що 30 серпня запорізькі поліцейські затримали зловмисника, який у 2016 році скоїв вбивство чоловіка на очах у його дитини. https://goo.gl/4Bqwoa

Відділ комунікації поліції Запорізької області