Thursday, September 07, 2017
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У Запорізькій області поліцейські оперативно розкрили крадіжку

Деталі
вересня 07, 2017

Працівники поліції викрили зловмисника, який скоїв крадіжку з господарської будівлі в Мелітополі. Крадієві загрожує покарання у вигляді до шести років

ув’язнення. Триває досудове розслідування.

 

5 вересня о 20:00 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції звернувся 58-річний місцевий мешканець з заявою про крадіжку. Чоловік розповів, що з 22 серпня він не проживав за місцем мешкання. А коли повернувся додому, то виявив крадіжку майна з господарської будівлі.

Зловмисник шляхом підкопу проник до гаражу, звідки викрав велосипед та металеві вироби.

Інспектори ювенальної поліції встановили особу та місцезнаходження крадія – мешканця Мелітопольського району 1996 року народження. Поліцейські вилучили частину вкраденого майна.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 5000 крадіжок.

Нагадаємо, що 4 вересня поліцейські Бердянська затримали серійного крадія. https://goo.gl/5gJ9JS

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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