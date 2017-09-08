Оперативники затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Деталі вересня 08, 2017

Співробітники кримінальної поліції Комунарського відділення поліції затримали мешканця Черкаської області, який наніс тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, від яких останній

помер. Триває досудове розслідування.

20 серпня близько 04 ранку до поліції Комунарського району Запоріжжя надійшло повідомлення від лікарів. До міської лікарні з тілесними ушкодженнями в області голови та тулубу госпіталізували невідомого чоловіка.

А вже 1 вересня медичні працівники повідомили поліцейським про те, що невідомий чоловік помер в лікарні. Згідно висновку судово-медичної експертизи смерть настала внаслідок тяжкої травми голови.

Правоохоронці встановили особу померлого. Ним виявився 54-річний мешканець Запоріжжя.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області Олександр Гордієнко, співробітники кримінальної поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили обставини отримання потерпілим тілесних ушкоджень та особу підозрюваного. 6 вересня 34-річного раніше засудженого мешканця Черкаської області затримали. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Встановлено, що в лісосмузі по вулиці Чубанова на ґрунті неприязних відносин зловмисник наніс потерпілому декілька ударів руками та ногами в область голови та тулубу, що призвели до тяжких тілесних ушкоджень та призвели до смерті потерпілого.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Загалом з початку року поліцейськими по 13 кримінальним провадженням встановлені особи, причетні до нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, поліцейські затримали у Заводському районі Запоріжжя чоловіка, який наніс смертельні тілесні ушкодження співмешканці. https://goo.gl/yA31bi

Відділ комунікації поліції Запорізької області