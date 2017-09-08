Friday, September 08, 2017
    .
    • .

У Запорізькій області викрадений трактор повернуто власникові

Деталі
вересня 08, 2017

До восьми років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який викрав трактор у одного із фермерів Бердянського району. Розслідування триває.

Ввечері 5 вересня невідомий викрав трактор у смт Андріївка. Вранці 6 вересня підозрюваного зупинили військові на блокпосту поблизу села Осипенко Бердянського району. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився житель смт Андріївка 1998 року народження.

 

Чоловік в стані алкогольного сп’яніння викрав трактор одного з місцевих фермерів. На автошляху «Пологи – Кінські Роздори» чоловік не впорався з керуванням та перекинувся. Залишивши трактор у кюветі, пішов у бік села Осипенко, де і був затриманий.

Викрадений трактор поліцейські повернули власникові.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили 90 осіб, причетних до заволодіння транспортними засобами. 104 зловмисникам вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, нещодавно працівники поліції у Бердянську затримали серійного крадія. https://goo.gl/Wq51hQ

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large80

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 avtopro

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 