У Запоріжжі затримали шахрайку, яка видавала себе за поліцейську

Деталі вересня 08, 2017

Мешканка Запоріжжя, представляючись працівником поліції та під приводом передачі цінностей батькам, відбирала золоті прикраси та цінні речі у неповнолітніх. Її затримали оперативники.

06 вересня працівники кримінальної поліції Заводського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області затримали раніше незасуджену 22-річну мешканку Запоріжжя, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні п’яти шахрайств на території району. Її перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів у Запоріжжі.

У липні 2017 року в під’їзді будинку по вулиці Історичній зловмисниця представилась співробітником поліції та, під приводом передачі мобільного телефону батькам, заволоділа гаджетом у 8-річного хлопчика.

16 серпня у під'їзді будинку по вулиці Оптимістичний жінка, представившись поліцейською та, під приводом передачі коштовності батькам, заволоділа золотими сережками 13-річної дівчини. А 17 серпня за аналогічною схемою відібрала сережки у 7-річної дівчинки.

В усіх випадках потерпілі впізнали кривдницю.

Тривають розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Всього ж початку року запорізькими поліцейськими розкрито 398 шахрайств.

Нагадаємо, що поліцейські затримали зловмисника, який на території Бердянська скоїв шахрайство та дві крадіжки. https://goo.gl/Q661kt

Відділ комунікації поліції Запорізької області