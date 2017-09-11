Запорізькі поліцейські викрили чоловіка, який намагався ввести в оману правоохоронців

Деталі вересня 11, 2017

Щоб не віддавати витрачені чужі кошти, мешканець Мелітопольського району наніс собі тілесні ушкодження та заявив до поліції про розбійний напад. Поліцейські викрили злочинний

задум. Відтепер за неправдиве повідомлення зловмисникові загрожує кримінальна відповідальність.

4 вересня до чергової частини Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення з приймального відділення районної лікарні про те, що «швидкою» доставлено з ножовим пораненням 24-річного хлопця.

Під час опитування чоловік розповів правоохоронцям, що біля нежилого будинку по вулиці Інтеркультурній в Мелітополі на нього скоїв розбійний напад невідомий.

У ході розслідування поліцейські встановили, що хлопець таким чином хотів уникнути повернення боргу. Чоловік отримав від роботодавця гроші на придбання електроінструменту, але витратив їх на особисті потреби. Тож він сам собі спричинив тілесні ушкодження та викликав «швидку».

7 вересня зловмисникові повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ч. 2 ст. 384 (Завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває розслідування.

Нагадаємо, що поліцейські у Мелітополі розкрили крадіжку будівельних матеріалів. https://goo.gl/ep4DaW

Відділ комунікації поліції Запорізької області