Правоохоронці у Запоріжжі вилучили боєприпаси

Деталі вересня 11, 2017

У ході проведення обшуку під час операції «Зброя та вибухівка» правоохоронці вилучили набої у мешканця Запоріжжя. 08 вересня під час проведення операції під умовною

назвою «Зброя та вибухівка» співробітники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з працівниками Служби безпеки України провели санкціонований обшук в квартирі по вулиці Магара.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, за місцем мешкання 30-річного чоловіка правоохоронці вилучили 9 набоїв калібру 7.62мм., 26 набоїв калібру 5.45 мм, магазин від автомату Калашникова та планку для спорядження магазину набоями.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року 174 особам повідомлено про підозру у скоєні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї.

Нагадаємо, що 6 вересня під час всеукраїнської профілактичної операції працівники поліції у Веселівському районі вилучили зброю, боєприпаси та наркотики. https://goo.gl/UdMRJU

Відділ комунікації поліції Запорізької області