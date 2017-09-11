Запорізькій поліцейські закривають підпільні гральні заклади

Деталі вересня 11, 2017

Протягом доби діяльність чотирьох підпільних гральних закладів припинили поліцейські. Ігротеки функціонували в Шевченківському та Олександрівському районах

Запоріжжя. Запорізькі поліцейські продовжують систематично закривати підпільні ігротеки. За тиждень поліцейські закрили 13 нелегальних гральних закладів в різних районах Запоріжжя. Вилучено 104 одиниці комп’ютерної техніки та 21 гральний автомат.

Так, 7 вересня працівники Олександрівського відділення виявили 3 гральні заклади. У приміщенні на проспекті Соборному правоохоронці вилучили 13 системних блоків. В азартному закладі по вулиці Запорізькій - 15 системних блоків, а по вулиці Базарній - 10 системних блоків та 10 флеш-накопичувачів.

А 8 вересня працівники сектору превенції Шевченківського відділення поліції по вулиці Чарівній вилучили 11 одиниць комп’ютерної техніки.

На сьогодні тривають заходи, спрямовані на встановлення усіх причетних осіб до незаконного бізнесу.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.1 ст.203² (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

З початку 2017 року працівниками поліції на території Запорізької області ліквідовано 93 гральних заклади (Запоріжжя - 66, Мелітополь - 14, Енергодар - 5, Дніпрорудне и Василівка - по 3, Оріхів и Пологи - по 1), вилучено 1134 одиниці грального обладнання.

Нагадаємо, що діяльність двох підпільних гральних закладів припинили поліцейські. Ігротеки функціонували в Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя. https://goo.gl/EMzn9d

Відділ комунікації поліції Запорізької області