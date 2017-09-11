На Запоріжжі поліція ліквідувала злочинну групу

Деталі вересня 11, 2017

Працівниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області нейтралізовано злочинну групу у складі 5 осіб, які обґрунтовано підозрюються

у вчиненні особливо тяжких злочинів. 8 вересня о 12:17 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції звернулось двоє громадян 1994 року народження. Чоловіки розповіли – п’ятеро невідомих на автомобілі "Мерседес" заблокували їх автомобіль "Таврія". Силою витягли з машини та вивезли до незнайомого приватного будинку.

Там їх зв’язали та утримували проти волі. Постраждалим вдалося розв’язати ремені й мотузки та втекти через вікно.

«Співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розшукали та затримали викрадачів. Ними виявилися: двоє громадян Азербайджану, два жителя Мелітополя і один з Донецької області» - розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

Під час затримання злочинної групи поліцейськими вилучено:

- автомобіль Mercedes, на якому пересувались злочинці;

- реєстратор та 6 відеокамер, що знаходились в домоволодінні;

- 8 мобільних телефонів, один з яких містить відеодокази, та сім-картки;

- пістолет з магазином;

- гільза до набою калібру 9мм.;

- біту;

- бронежилет;

- 20 гр. речовини, схожої на канабіс;

- грошові кошти, дорогоцінні вироби, банківські картки та особисті речі потерпілих.

Слідчим відділенням Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області розпочато кримінальні провадження за ознаками ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство), ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Усіх п’ятьох підозрюваних затримано за ст. 208 КПК України. Останні обґрунтовано підозрюються в скоєнні аналогічно злочину 6 серпня. Тоді був викрадений хлопець 1991 року народження.

Загалом з початку року працівниками запорізької поліції розкрито 82 розбійні напади та 92 факти незаконного заволодіння транспортними засобами.

Нагадаємо 4 вересня поліцейські затримали підозрюваного у резонансному злочині http://qoo.by/2BNO

Відділ комунікації поліції Запорізької області