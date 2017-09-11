Monday, September 11, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські затримали квартирних крадіїв

Деталі
вересня 11, 2017

Працівниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримано двох раніше засуджених громадян, які «спеціалізувалися» на квартирних

крадіжках. 8 вересня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області реалізували оперативну інформацію щодо квартирних крадіїв.

 

Двоє раніше засуджених мешканців Запорізької області 1981 та 1988 років народження, підбираючи ключі, чинили крадіжки майна громадян.

Так, 8 вересня правопорушники спочатку проникли у квартиру по вулиці О. Говорухи, а потім до однієї з квартир по вулиці Космічній Комунарського району Запоріжжя, де були затримані. У зловмисників виявлено та вилучено: ювелірні вироби, мобільні телефони, коштовні годинники, набір столової посуди, та цінні речі потерпілих.

На теперішній час злочинці обґрунтовано підозрюються у скоєні 12 крадіжок з квартир у різних районах Запоріжжя та області. Крадіїв затримано згідно ст. 208 КПК України.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 5084 крадіжки.

Нагадаємо, у Бердянську поліцейські затримали серійного крадія http://qoo.by/2BNh

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 avtopro

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 