Запорізькі поліцейські затримали квартирних крадіїв

Працівниками карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримано двох раніше засуджених громадян, які «спеціалізувалися» на квартирних
крадіжках. 8 вересня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області реалізували оперативну інформацію щодо квартирних крадіїв.
Двоє раніше засуджених мешканців Запорізької області 1981 та 1988 років народження, підбираючи ключі, чинили крадіжки майна громадян.
Так, 8 вересня правопорушники спочатку проникли у квартиру по вулиці О. Говорухи, а потім до однієї з квартир по вулиці Космічній Комунарського району Запоріжжя, де були затримані. У зловмисників виявлено та вилучено: ювелірні вироби, мобільні телефони, коштовні годинники, набір столової посуди, та цінні речі потерпілих.
На теперішній час злочинці обґрунтовано підозрюються у скоєні 12 крадіжок з квартир у різних районах Запоріжжя та області. Крадіїв затримано згідно ст. 208 КПК України.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 5084 крадіжки.
Нагадаємо, у Бердянську поліцейські затримали серійного крадія http://qoo.by/2BNh
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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