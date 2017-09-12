На Запоріжжі поліцейські вилучили зброю та боєприпаси

Деталі вересня 12, 2017

Працівники Токмацького відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області виявили 2 факти незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Вилучене

направлено на експертизу. Так 8 вересня під час проведення операції під умовною назвою «Зброя та вибухівка» працівники поліції виявили раніше засудженого громадянина 1960 року народження, у якого при собі була граната «РГД-5» сучасного виробництва зі вкрученим запалом.

А у місцевого мешканця 1974 року народження в рамках вже відкритого кримінального провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України поліцейські провели санкціонований обшук у приватному домоволодінні. Під час заходів правоохоронці виявили та вилучили обріз гвинтівки «Мосіна».

Вилучене направлено до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті – від трьох до семи років. Тривають досудові розслідування.

Загалом з початку року 178 особам повідомлено про підозру у скоєні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї.

Нагадаємо, що 8 вересня під час всеукраїнської профілактичної операції працівники поліції у Комунарському районі Запоріжжя вилучили набої у мешканця Запоріжжя. http://qoo.by/2BOU

Відділ комунікації поліції Запорізької області