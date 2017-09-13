Поліцейські розкрили крадіжку в курортній Кирилівці

Оперативники викрили зловмисницю, яка в смт Кирилівка обікрала іноземку. Крадійці загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває перевірка на її причетність до аналогічних
злочинів на території курорту.
9 вересня невідома особа на пляжі в смт Кирилівка скоїла крадіжку у 49-річної громадянки Білорусі. У жінки зникла сумка з грошима, банківськими картками та мобільним телефоном.
Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисниці та затримали її. Крадійкою виявилася 39-річна мешканка Мелітопольського району. У підозрюваної правоохоронці виявили сумку потерпілої.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі. Триває перевірка на причетність підозрюваної до скоєння крадіжок на території Кирилівки.
Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 3970 крадіжок особистого майна.
Нагадаємо, що 9 вересня правоохоронці затримали двох зловмисників, які пограбували чоловіка у Комунарському районі Запоріжжя. https://goo.gl/8dNRPc
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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