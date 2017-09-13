Wednesday, September 13, 2017
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Поліцейські розкрили крадіжку в курортній Кирилівці

Деталі
вересня 13, 2017

Оперативники викрили зловмисницю, яка в смт Кирилівка обікрала іноземку. Крадійці загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває перевірка на її причетність до аналогічних

злочинів на території курорту.

 

9 вересня невідома особа на пляжі в смт Кирилівка скоїла крадіжку у 49-річної громадянки Білорусі. У жінки зникла сумка з грошима, банківськими картками та мобільним телефоном.

Працівники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисниці та затримали її. Крадійкою виявилася 39-річна мешканка Мелітопольського району. У підозрюваної правоохоронці виявили сумку потерпілої.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі. Триває перевірка на причетність підозрюваної до скоєння крадіжок на території Кирилівки.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 3970 крадіжок особистого майна.

Нагадаємо, що 9 вересня правоохоронці затримали двох зловмисників, які пограбували чоловіка у Комунарському районі Запоріжжя. https://goo.gl/8dNRPc

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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