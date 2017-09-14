Thursday, September 14, 2017
    .
    • .

Поліцейські вилучили наркотики на суму понад 100 тисяч гривень

Деталі
вересня 14, 2017

Під час санкціонованого обшуку у мешканця Бердянську правоохоронці вилучили понад 1 літр наркотичної рідини та 150 грамів наркотичної речовини у висушеному стані. 12 вересня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими провели санкціонований обшук в місті Бердянськ.

За місцем мешкання раніше не засудженого чоловіка 1987 року народження правоохоронці виявили та вилучили: дві пляшки, заповнені наркотичною рідиною загальним об'ємом понад 1 літр (наркотичний засіб «опій ацетильований») та 150 грам наркотичної речовини у вигляді «шишок», у висушеному стані (наркотичний засіб «марихуана»).

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
В діях зловмисника вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України України.

З початку 2017 року поліцією Запорізької області 541 особі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нагадаємо, що 7 вересня в ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів поліцейські вилучили у Вільнянському районі кущі коноплі та наркотичну речовину у висушеному стані. https://goo.gl/TW6H5Z

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 