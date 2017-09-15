Запорізькі поліцейські знищили наркоплантацію

Деталі вересня 15, 2017

Дільничні офіцери виявили посів коноплі на території домоволодіння жителя міста Бердянськ, а в гаражі – висушену наркотичну речовину. Зловмисникові загрожує до трьох

років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

12 вересня під час санкціонованого обшуку в місті Бердянськ дільничні офіцери поліції виявили наркоплантацію. На території свого домоволодіння коноплю вирощував 31-річний місцевий мешканець. Звідти поліцейські вилучили 167 кущів наркорослин з ознаками культивації.

Окрім того, у господарській будівлі правоохоронці виявили 87 паперових згортків із наркотичною речовиною у висушеному стані та пристрій для вживання наркотиків.

На сьогодні вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру. Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке загрожує наркоплантатору, - до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього за 8 місяців 2017 року на території Запорізької області працівники поліції вилучили 21349 кущів коноплі.

Нагадаємо, що в Бердянську поліцейські вилучили наркотики на суму понад 100 тисяч гривень. https://goo.gl/qN6ZLx

Відділ комунікації поліції Запорізької області