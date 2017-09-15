У Запорізькій області поліцейські вилучили зброю

Деталі вересня 15, 2017

Правоохоронці під час проведення обшуку домоволодіння в селищі міського типу Якимівка Запорізької області виявили та вилучили пістолет та штик-ніж.

12 вересня дільничні офіцери поліції та слідчий Якимівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області провели санкціонований обшук в будинку селищі міського типу Якимівка.

За місцем мешкання 31-річної жінки та 30-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили пістолет ПМ та штик-ніж. Від надання пояснень вони відмовились.

Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Джерело походження зброї, приналежність та мету, з якою їх зберігали, встановить подальше розслідування.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За 8 місяців 2017 року поліцейськими вилучено 277 одиниць вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що дільничні офіцери Мелітопольського відділу поліції під час операції «Зброя та вибухівка» вилучили у селянина боєприпаси. https://goo.gl/L65B3a

Відділ комунікації поліції Запорізької області