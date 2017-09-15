Повідомлення про замінування шкіл у Бердянську не підтвердилось

Деталі вересня 15, 2017

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про замінування двох навчальних закладів в місті Бердянськ розпочато кримінальне провадження. Як раніше повідомлялось

(https://goo.gl/epGWxB), 13 вересня близько 12:30 до Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про замінування загальноосвітньої школи по вулиці Лієпайській та бульвару Шевченко. На місце події працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, працівники СБУ, ДСНС та лікарі швидкої допомоги.

Співробітники поліції провели повну евакуацію учнів, педагогічного та обслуговуючого персоналу. З одного навчального закладу евакуювали 1216 осіб, з іншого - 455.

У ході ретельного огляду будівель та прилеглих до них територій нічого вибухонебезпечного не виявлено.

На даний час проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів по встановленню особи зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що поліцейські встановили особу 17-річного місцевого мешканця, який 26 травня жартома «замінував» магазин у Комунарському районі Запоріжжя. https://goo.gl/vRoyuP

Відділ комунікації поліції Запорізької області