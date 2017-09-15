Friday, September 15, 2017
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У Запоріжжі поліцейські затримали серійних квартирних крадіїв

Деталі
вересня 15, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує двом раніше засудженим зловмисникам, які у Запоріжжі вчинили серію серійних квартирних крадіжок. Встановлена причетність

затриманих до скоєння 6 таких злочинів. Триває досудове розслідування.

 

13 вересня близько 13:00 невідомі, пошкодивши металопластикове вікно, проникли до будинку по вулиці Лікарській у місті Запоріжжя та викрали мобільний телефон, планшет та інші цінні речі.
Злодіїв затримали працівники патрульної поліції безпосередньо після скоєння крадіжки.

Оперативники Комунарського відділення поліції встановили особи зловмисників. Ними виявились 33-річний та 30-річний мешканці Запоріжжя, які раніше вже були засуджені за скоєння аналогічних злочинів.

Викрадене вилучене поліцейськими.
Зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). За санкцією статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, на сьогодні встановлена причетність затриманих до скоєння 6 квартирних крадіжок. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 518 квартирних крадіжок.

Нагадаємо, що з 14 по 30 вересня 2017 року поліція охорони спільно з територіальними органами Національної поліції України проводить осінню соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону-2017». https://goo.gl/aXzRK7

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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