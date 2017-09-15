У Мелітополі поліція під час затримання розшукуваного вилучила ніж та наркотики

Деталі вересня 15, 2017

Співробітники Мелітопольського відділу поліції затримали місцевого мешканця, який знаходився в розшуку. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж та наркотичний засіб.

12 вересня близько 14:20 співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримали громадянина, який більше півроку знаходився в розшуку за крадіжки майна.

Встановлено, що 29-річний мешканець Мелітополя тривалий час ухилявся від правосуддя, де розглядався обвинувальний акт за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. У зв’язку з чим, в листопаді 2016 року Мелітопольським міськрайонним судом він був оголошений в розшук.

Поліцейські під час затримання при поверхневому огляді виявили та вилучили у чоловіка ніж кустарного виробництва та наркотичний засіб («канабіс»).

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

13 вересня Мелітопольським міськрайонним судом йому обрано запобіжний захід – домашній арешт.

В діях правопорушника вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 545 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у сфері бігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів та 178 особам - у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, що дільничні офіцери Мелітопольського відділу поліції під час операції «Зброя та вибухівка» вилучили у селянина боєприпаси. https://goo.gl/ycHxk3

Відділ комунікації поліції Запорізької області