В Мелітополі поліцейські затримали жінку, яка спричинила ножове поранення

Деталі вересня 19, 2017

Раніше засуджена жінка під час сварки спричинила ножове поранення знайомій та втекла з місця злочину. Поліцейські групи реагування затримали підозрювану. Відкрито кримінальне

провадження. 15 вересня о 21:45 до поліції Мелітополя надійшло повідомлення з місцевої лікарні. До медичного закладу з ножовим пораненням тулубу доставлено 27-річну жительку міста. Співробітники групи реагування Мелітопольського відділу поліції встановили обставини події та затримали особу, яка нанесла тілесні ушкодження потерпілій.

Встановлено, що раніше засуджена за корисливі злочини 40-річна мешканка Мелітополя прийшла в гості до своєї знайомої. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між жінками виникла сварка. Гостя схопила ніж, нанесла удар по тулубу господарці будинку та втекла з місця злочину.

Правопорушницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

З початку року запорізькими поліцейськими 56 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що 8 вересня в Комунарському районі Запоріжжя жінка спричинила ножове поранення своєму співмешканцю. https://goo.gl/sDgJM6

Відділ комунікації поліції Запорізької області