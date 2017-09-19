Tuesday, September 19, 2017
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У Запорізькій області поліцейські викрили наркозлочинця

Деталі
вересня 19, 2017

Працівники поліції виявили наркоплантацію на території домоволодіння мешканця Мелітопольського району. Також правоохоронці вилучили висушену наркотичну речовину. Триває досудове

розслідування. 15 вересня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області та дільничні офіцери Мелітопольського відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання жителя Мелітопольського району 1972 року народження.

 

З присадибної ділянки та теплиці поліцейські вилучили 92 кущі наркорослин з ознаками культивації. Також правоохоронці виявили близько 500 грамів наркотичної речовини у висушеному стані.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього за 8 місяців 2017 року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з незаконного обігу вилучили близько 170 кг наркотичних засобів.
Нагадаємо, що 15 вересня працівники поліції викрили наркоплантатора в Комунарському районі Запоріжжя. https://goo.gl/nyVPjf

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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