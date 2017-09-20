На Запоріжжі поліцейські вилучили гранату та набої

Деталі вересня 20, 2017

У ході операції «Зброя та вибухівка» працівники поліції у Приазовському районі вилучили боєприпаси. Відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

17 вересня дільничні офіцери поліції вилучили боєприпаси у жителя Приазовського району. Раніше засуджений чоловік 1969 року народження зберігав 12 патронів, корпус гранати «РГД-5» та запал до неї.

На сьогодні боєприпаси вилучені та направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього за 8 місяців 2017 року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області вилучили 41924 боєприпаси.

Нагадаємо, що в Бердянську поліція під час обшуку вилучила зброю та наркотики. https://goo.gl/tA5FJA

Відділ комунікації поліції Запорізької області