У Запорізькій області поліцейські викрили крадія

Деталі вересня 20, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмиснику, який проник до господарської будівлі та обікрав мешканця Веселівського району. 14 вересня до поліції

звернувся чоловік із заявою про крадіжку. З кінця липня він знаходився на заробітках, а коли повернувся додому, то виявив пропажу майна з літньої кухні.

Працівники кримінальної поліції встановили особу крадія.

Ним виявився чоловік 1983 року народження, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів. За місцем його мешкання поліцейські вилучили викрадене майно.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції на території Запорізької області розкрили 5306 крадіжок.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали крадіїв дротів «Укрзалізниці». https://goo.gl/dsBq3u

Відділ комунікації поліції Запорізької області