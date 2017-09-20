Запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який знаходився в державному розшуку

На блокпосту в Новомиколаївському районі правоохоронці затримали чоловіка, який знаходився в державному розшуку поліцією Харківської області за скоєння особливо
тяжкого злочину.
17 вересня о 12:13 поліцейські батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Скіф» ГУНП в Запорізькій області на блокпосту
біля селища міського типу Новомиколаївка в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів «Розшук» зупинили громадянина, який рухався у Донецькому напрямку.
Під час перевірки було встановлено, що чоловік 1978 року народження знаходиться у розшуку поліцією Харківської області за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченою ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці затримали чоловіка. На даний час його передали поліцейським ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, що 12 вересня співробітники Мелітопольського відділу поліції затримали місцевого мешканця, який знаходився в розшуку. https://goo.gl/bYyNNd
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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