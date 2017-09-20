Wednesday, September 20, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який знаходився в державному розшуку

Деталі
вересня 20, 2017

На блокпосту в Новомиколаївському районі правоохоронці затримали чоловіка, який знаходився в державному розшуку поліцією Харківської області за скоєння особливо

тяжкого злочину.

 

17 вересня о 12:13 поліцейські батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Скіф» ГУНП в Запорізькій області на блокпосту
біля селища міського типу Новомиколаївка в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів «Розшук» зупинили громадянина, який рухався у Донецькому напрямку.

Під час перевірки було встановлено, що чоловік 1978 року народження знаходиться у розшуку поліцією Харківської області за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченою ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка. На даний час його передали поліцейським ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, що 12 вересня співробітники Мелітопольського відділу поліції затримали місцевого мешканця, який знаходився в розшуку. https://goo.gl/bYyNNd

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large82

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 Собака на 23 сентября

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 