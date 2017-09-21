Thursday, September 21, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські вилучили набої

Деталі
вересня 21, 2017

У ході операції «Зброя і вибухівка» працівники поліції в місті Бердянськ вилучили набої у двох чоловіків. Триває досудове розслідування. 19 вересня працівники поліції

групи реагування вилучили у 33-річного мешканця Бердянська 22 набої калібру 5,45 мм.

 

А працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю в курортному містечку у 48-річного чоловіка виявили 27 набоїв калібру 5,45 мм, набій калібру 12 мм та сигнальну ракету.

На сьогодні боєприпаси вилучені та направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

З початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 192 злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та боєприпасів.
Нагадаємо, що в Мелітопольському районі поліцейські вилучили гранати та наркотики. https://goo.gl/13Q5hp

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large82

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 Собака на 23 сентября

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 