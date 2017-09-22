У Запорізькій області поліцейські викрили грабіжника неповнолітнього хлопчика

Деталі вересня 22, 2017

Працівники поліції встановили особу зловмисника, який у місті Василівка пограбував малолітнього хлопчика. Злодієві загрожує до чотирьох років позбавлення

волі. Триває досудове розслідування.

19 вересня в місті Василівка на вулиці чоловік вирвав з руки у 5-річного хлопчика мобільний телефон та зник.

Вжитими заходами працівники поліції групи реагування встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 46-річний раніше засуджений місцевий мешканець.

Правоохоронці вилучили у злодія викрадений засіб зв’язку.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті – до чотирьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області повідомили про підозру 312 грабіжникам.

Нагадаємо, запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який знаходився в державному розшуку. https://goo.gl/c5fCWt

Відділ комунікації поліції Запорізької області