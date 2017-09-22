Friday, September 22, 2017
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На Запоріжжі поліцейські вилучили психотропну речовину та гранату

Деталі
вересня 22, 2017

У ході обшуку домоволодіння мешканця Запоріжжя правоохоронці виявили та вилучили 11 грам психотропної речовини та гранату з підривачем. Вилучене направлено

на дослідження. 20 вересня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими в ході проведення профілактичних заходів, пов’язаних з вилученням з незаконного обігу зброї, вибухівки та боєприпасів, провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка 1980 року народження.

 

В будинку жителя Запоріжжя правоохоронці виявили та вилучили десять зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною загальною вагою 11 грам (психотропна речовина «метамфетамін»), гранату «РГД» з підшивачем та електронні ваги.
Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

В діях зловмисника вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 546 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та 190 особам – у сфері незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, що 18 вересня в ході операції «Зброя та вибухівка» у раніше неодноразово засудженого мешканця Мелітопольського району працівники поліції вилучили корпуси гранат, запал та наркотики.

Відділ комунікації

 поліції Запорізької області

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