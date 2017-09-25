На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка за збут наркотиків

Деталі вересня 25, 2017

Працівники поліції викрили раніше засудженого зловмисника, який збув наркотичну речовину в Приазовському районі. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

21 вересня працівники поліції задокументували факт збуту наркотичного засобу. В смт Приазовське 35-річний мешканець Приазовського району продав місцевому чоловіку наркотичний засіб «ацетильований опій». Таку ж речовину правоохоронці вилучили у фігуранта під час огляду. Наркоділок раніше вже був засуджений за зберігання наркотичних засобів та крадіжки.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

На сьогодні зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмиснику, - до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили 117 осіб, причетних до збуту наркотичних речовин.

Нагадаємо, під час санкціонованого обшуку у Вознесеніському районі Запоріжжя правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси та наркотичний засіб.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області