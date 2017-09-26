У Запоріжжі поліцейські вилучили зброю та боєприпаси

Деталі вересня 26, 2017

Під час операції «Зброя та вибухівка» у Вознесенівському районі Запоріжжя оперативники зупинили автомобіль, в якому водій перевозив зброю та боєприпаси. Небезпечні предмети

вилучені. Триває досудове розслідування. 23 вересня близько 16:30 під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку Головного управлінні Національної поліції в Запорізькій області зупинили автомобіль «Daewoo Sens» під керуванням 31-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили гранату «РГД-5» сучасного виробництва, пістолет «Зоракі», 11 патронів калібру 9 мм травматичної дії та 2 глушника для пістолета.

Зброя та боєприпаси вилучені і направлені на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього за 8 місяців 2017 року працівники поліції Запорізької області вилучили 277 одиниць вогнепальної зброї та 41924 боєприпаси.

Нагадаємо, що під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські вилучили понад 500 набоїв у Більмацькому районі. https://goo.gl/u5bwSw

Відділ комунікації поліції Запорізької області