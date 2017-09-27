Поліцейські вилучили гранату в Мелітопольському районі

Деталі вересня 27, 2017

Під час операції «Зброя та вибухівка» поліцейські вилучили гранату у мешканця Мелітопольського району. Боєприпас направлено на дослідження. Проводиться досудове розслідування.

25 вересня близько 16:00 на 435 км автошляху «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» біля села Долинське Мелітопольського району поліцейські виявили боєприпас. Під час поверхневого огляду 31-річного місцевого мешканця правоохоронці вилучили гранату «РГД-5» із запалом сучасного виробництва. Чоловік пояснив, що боєприпас знайшов у лісосмузі.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 207 злочинів у сфері обігу зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що у Вознесенівському районі Запоріжжя оперативники зупинили автомобіль, в якому водій перевозив зброю та боєприпаси. https://goo.gl/9xima7

Відділ комунікації поліції Запорізької області