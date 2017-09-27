У Запоріжжі поліцейські затримали серійну крадійку

Деталі вересня 27, 2017

Раніше засуджена жінка скоювала крадіжки речей та мобільних телефонів. Її затримали працівники карного розшуку. Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

10 вересня невідома особа шляхом вільного доступу викрала з магазину по вулиці Північнокільцевій дитячий одяг. 12 вересня до Комунарського відділення поліції надійшло аналогічне повідомлення про крадіжку речей з іншого магазину на території району.

Як розповів тимчасово виконуючий начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, вжитими заходами розшуку поліцейські встановили, що до скоєння злочинів причетна раніше засуджена за корисливі злочини мешканка міста. 13 вересня оперативники затримали 33-річну жінку. Їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

На даний час вже доведена причетність арештованої до шести крадіжок на території Комунарського району. Крім одягу з магазинів, зловмисниця викрадала мобільні телефони з прилавків та сумок городян. Її продовжують перевіряти на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста. Частину викраденого вилучили.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 2321 особі повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.

Нагадаємо, що поліцейські затримали раніше засудженого чоловіка, який скоїв крадіжку з магазину в Комунарському районі Запоріжжя. https://goo.gl/yooiT4

Відділ комунікації поліції Запорізької області