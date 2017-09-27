У Запорізькій області поліцейські ліквідували дві наркоплантації

Деталі вересня 27, 2017

На території двох домоволодінь жителів Мелітополя поліцейські виявили незаконні посіви наркорослин з ознаками культивації. У одного правопорушника вилучено також висушену

наркотичну речовину. 26 вересня працівники Управління карного розшуку спільно зі співробітниками управління «КОРД» Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання жителів Мелітополя 1979 та 1988 років народження.

З теплиці, яку облаштував на присадибній ділянці громадянин 1979 року народження, поліцейські вилучили кущі наркорослин з ознаками культивації.

Також у нього правоохоронці виявили близько 300 грамів наркотичної речовини у висушеному стані.

Крім цього, працівники поліції виявили насадження коноплі з явними ознаками культивації у раніше засудженого мешканця Мелітополя 1988 року народження.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру МВС в Запорізькій області.

У діях зловмисників вбачаються ознаки злочину передбачені ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Ведуться подальші слідчі дії.

Всього за 8 місяців 2017 року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області з незаконного обігу вилучили близько 170 кг наркотичних засобів.

Нагадаємо, що 18 вересня працівники поліції викрили в Запорізькій області наркоплантатора https://goo.gl/kLS3yn

Відділ комунікації поліції Запорізької області