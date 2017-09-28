На Запоріжжі поліцейські вилучили гранатомет

Деталі вересня 28, 2017

Працівники поліції вилучили зброю у раніше засудженого жителя Більмацького району. Триває досудове розслідування. 26 вересня в ході операції «Зброя та вибухівка»

поліцейські вилучили гранатомет «РПГ-26» у мешканця смт Більмак 1978 року народження. Чоловік раніше вже був засуджений за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Вилучену зброю направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 202 особам оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері обігу зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, що у ході операції «Зброя та вибухівка» працівники поліції вилучили гранату та набої в Приазовському районі. https://goo.gl/9MYR7z

Відділ комунікації поліції Запорізької області