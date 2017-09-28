На Запоріжжі поліцейські ліквідували чергову наркоплантацію

Деталі вересня 28, 2017

У 42-річного мешканця Запорізької області правоохоронці вилучили наркорослини з ознаками культивації. 26 вересня працівники Управління карного розшуку спільно зі спецпідрозділом «КОРД» Головного управління Національної поліції в Запорізькій області провели санкціонований обшук за місцем мешкання жителя Мелітополя 1975 року народження.

З теплиці, яку облаштував на присадибній ділянці чоловік, поліцейські вилучили кущі наркорослин з ознаками культивації. Також правоохоронці вилучили 25 зрізаних сухих кущів коноплі.

Все вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру МВС в Запорізькій області.

У діях правопорушника вбачаються ознаки злочину передбачені ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Ведуться подальші слідчі дії.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 588 особам оголосили про підозру скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків

Нагадаємо, що 26 вересня працівники поліції ліквідували в Мелітополі дві наркоплантації http://qoo.by/2HSb

Відділ комунікації поліції Запорізької області