Запорізькі поліцейські затримали раніше засудженого грабіжника

До шести років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмисникові, який у Вознесенівському районі Запоріжжя пограбував 12-річного хлопчика.
26 вересня близько 11:00 біля будинку по вулиці Патріотичній невідомий вирвав з рук у 12-річного хлопчика мобільний телефон та зник.
Злодія затримали працівники патрульної поліції. Правоохоронці встановили особу грабіжника. Ним виявився 30-річний чоловік, який раніше вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину та влітку повернувся із місць позбавлення волі.
Поліцейські вилучили у підозрюваного викрадений телефон.
На сьогодні зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 331 пограбування.
Нагадаємо, що поліцейські затримали грабіжника у місті Мелітополь. https://goo.gl/18JUQx
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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