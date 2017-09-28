У Запоріжжі поліцейські вилучили наркотичну речовину у неповнолітнього

Деталі вересня 28, 2017

У ході операції «Урок» працівники відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області виявили

наркотичну речовину у підлітка в одному з навчальних закладів.

27 вересня під час проведення профілактичних заходів працівники поліції ювенальної превенції в одному із навчальних закладів Запоріжжя виявили наркотичну речовину у 17-річного хлопця. Під час бесіди правоохоронці, встановили, що підліток не навчається у закладі, а прийшов до своїх знайомих.

Освідування показало, що неповнолітній перебував у стані наркотичного сп’яніння.

На сьогодні вилучену речовину направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Триває подальше розслідування.

Також з учнями навчального закладу буде проведена профілактична робота з метою недопущення вживання неповнолітніми наркотичних речовин.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили 713 осіб, причетних до злочинів у сфері обігу наркотиків.

Нагадаємо, що на Запоріжжі працівники ювенальної превенції продовжують роботу з профілактики негативних проявів серед молоді.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області